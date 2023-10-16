16 октября, 08:47

В Крыму три ключевые топливные компании снизят на 1 рубль цены на дизтопливо

Дизель будет стоить 66,8 рубля за литр, 95-й бензин - 59,80, и 92-й бензин - 55,80

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Три крупнейшие топливные компании Крыма в ближайшую неделю снизят на 1 рубль цены на дизельное топливо по соглашению с правительством республики, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"На большей части заправок соблюдаются условия соглашения о снижении цен, которое было достигнуто с руководством трех крупнейших топливных компаний Крыма - АТАН, ТЭС и "Крым ойл". В течение недели стоимость дизельного топлива на заправках перечисленных компаний будет снижена еще на рубль. Благодарю наших бизнесменов за понимание и ответственность", - написал Аксенов.

О соглашении с основными поставщиками топлива глава республики сообщил на прошлой неделе. Согласно договоренности, компании с 14 октября установили на заправках максимальную цену для дизельного топлива в 66,8 рубля за литр, а для бензина 95-й и 92-й марок - 59,8 и 55,8 рубля соответственно. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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