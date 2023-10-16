Счетная палата видит риск недостижения заложенной в проект бюджета цены Urals в $60

Как отмечают аудиторы, среднее фактическое значение цены нефти этой марки с 2014 по 2023 год составляет $63,1 за баррель

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает, что цена барреля нефти марки Urals может оказаться ниже уровня в $60, установленного проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы. Об этом говорится в заключении палаты на проект бюджета.

"Основываясь на данных о цене на нефть марки Urals, Счетная палата полагает целесообразным отметить наличие рисков недостижения уровня $60 за баррель. Так, только за последние 10 лет среднегодовая цена на нефть марки Urals опускалась ниже $60 за баррель в 2015 2017 годах и в 2020 году на фоне кризисов", - сказано в документе.

Как отмечают аудиторы, среднее фактическое значение цены нефти марки Urals с 2014 по 2023 год составляет $63,1 за баррель. В то же время при уточнении бюджетного правила в 2016 году базовая цена на нефть была определена в $40 за баррель при том, что среднее фактическое значение цены с 2007 по 2016 год равнялось $82 за баррель.

Кроме того, Счетная палата отметила отсутствие в пояснительной записке к проекту бюджета обоснований необходимости корректировки конструкции бюджетного правила и величины базовых цен на нефть, газ природный, экспортную альтернативу для автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельное топливо класса 5.

11 октября Госдума приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается расчет бюджетного правила исходя из базовой цены на нефть, установленной на уровне $60 за баррель. Документ является бюджетообразующим и внесен в Госдуму правительством РФ одновременно с проектом федерального бюджета на 2024-2026 годы.