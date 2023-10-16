Минск и Москва готовят документы по развитию сотрудничества по линии Росатома

По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, проделана большая работа "по налаживания дальнейшего плодотворного взаимодействия"

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Белоруссия и госкорпорация "Росатом" продолжат взаимодействие по реализации новых высокотехнологичных проектов. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

"Проделана большая работа по налаживания дальнейшего плодотворного взаимодействия. В целом согласованы такие направления сотрудничества, как ядерная медицина, аддитивные технологии, цифровизация, накопители энергии. Ведется подготовка соответствующих программных документов", - отметил белорусский премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

Говоря о завершении проекта по созданию Белорусской АЭС, Головченко заявил, что "все идет в плановом порядке". "Буквально на днях завершилось комплексное опробование второго энергоблока", - сказал премьер. Он сообщил, что к настоящему времени два энергоблока БелАЭС выработали более 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

По словам Головченко, для приемки станции в эксплуатацию "правительством назначена приемочная комиссия, которую возглавляет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик". "Я уверен, что после ввода станции в эксплуатацию мы сосредоточимся на тех новых направлениях, которые я обозначил", - отметил глава правительства Белоруссии.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Сообщалось, что ведется опытно-промышленная эксплуатация второго энергоблока, который планировалось ввести в работу осенью.