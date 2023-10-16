Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в геологоразведке, туризме и образовании

Минэкономразвития РФ и Министерство народной власти по туризму Венесуэлы также подписали программу сотрудничества в сфере туризма на 2024-2026 годы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла по итогам заседания межправительственной комиссии подписали несколько соглашений по сотрудничеству в сфере геологоразведки, туризма и образования, передает корреспондент ТАСС.

Так, российский государственный холдинг "Росгеология" и государственная нефтегазовая компания PDVSA (Petróleos de Venezuela) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере технического консультирования, профессионального обучения и проведения геолого-геофизических исследований нефтегазовых месторождений.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между ООО "ОДК Инжиниринг" и PDVSA в сфере поставок, обслуживания и ремонта газотурбинного энергетического и газоперекачивающего оборудования.

Минэкономразвития России и Министерство народной власти по туризму Венесуэлы подписали программу сотрудничества в сфере туризма на 2024-2026 годы. Минпросвещения РФ и Министерство народной власти по образованию Венесуэлы подписали меморандум о сотрудничестве в области общего образования, среднего профессионального образования, среднего технического образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, а также профессионального обучения в иных областях.