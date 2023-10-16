В ЦБ Венесуэлы заявили, что картами "Мир" можно пользоваться на всей территории страны

Пока это можно сделать только через терминалы Банка Венесуэлы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российскими картами "Мир" можно пользоваться на всей территории Венесуэлы, но пока только через терминалы Банка Венесуэлы. Об этом сообщил ТАСС председатель Центробанка республики Каликсто Хосе Ортега Санчес на полях межправкомиссии высокого уровня.

"Да, но с ограничениями", - сказал он, отвечая на вопрос относительно работы карт на всей территории страны. "Пока карты можно использовать только в терминалах Банка Венесуэлы, и мы стремимся к тому, чтобы эти терминалы находились в туристических районах", - уточнил глава Центробанка.

По его словам, сейчас терминалы есть в разных районах, но венесуэльская сторона концентрируется на туристических. "По мере развития проекта карты будут использоваться по всей Венесуэле, в каждом ее уголке", - заверил президент Центробанка.