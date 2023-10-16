В Венесуэле начала работу платежная система "Мир"

Подготовлена 81 тыс. платежных терминалов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российская платежная система "Мир" начала работу в Венесуэле, уже подготовлена 81 тыс. платежных терминалов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам семнадцатого заседания Российско-Венесуэльской межправкомиссии.

"На территории Венесуэлы работает карта "Мир", более 80 тыс. терминалов", - сказал он.

Объемы двусторонней торговли между РФ и Венесуэлой за последние пять лет выросли на 77%, отметил Новак. Для активизации сотрудничества по линии деловых кругов и продвижения бизнес-инициатив рассматривается возможность создания Российско-Венесуэльского делового совета, добавил вице-премьер.

Россия и Венесуэла также нарабатывают опыт сотрудничества в фармацевтической отрасли и здравоохранении, осуществляются поставки удобрений, автомобильной техники, фармацевтических препаратов, подчеркнул Новак.

"С 2020 года в Венесуэле зарегистрировано 11 российских лекарственных препаратов и вакцин, поставлено свыше 32 млн доз данной продукции. Реализуется проект по локализации производства инсулинов по линии компании "Герофарм". В июле запущен совместный Центр по изучению и профилактике инфекционных болезней в Венесуэле", - напомнил он.