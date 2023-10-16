ЦБ представил обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, изображенные на купюрах

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте, следует из совместной презентации ЦБ и "Гознака".

Так, обновленная купюра в 1 тыс. рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет банкноты остался сине-зеленым.

Обновленная купюра в 5 тыс. рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - стела "Европа-Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (Полярный круг) в Салехарде.

Как уточнил на презентации зампредседателя ЦБ Сергей Белов, обновленные купюры этих номиналов будут поступать в обращение постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года. После обновления дизайна банкнот прежние варианты также останутся в свободном обращении.

Купюры образца 1997 года

На "старой" купюре номиналом 5 тыс. рублей, которая сейчас находится в обращении, на лицевой стороне изображены памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому и набережная в Хабаровске. Основное изображение оборотной стороны - мост через реку Амур в Хабаровске. Преобладающий цвет банкноты - красно-коричневый.

Основные изображения лицевой стороны "старой" купюры номиналом 1 тыс. рублей - памятник Ярославу Мудрому, часовня на фоне кремля Ярославля. Основные изображения оборотной стороны - колокольня и церковь Иоанна Предтечи в Ярославле.

Преобладающий цвет банкноты - сине-зеленый.

Обновление купюр

Банк России намерен поэтапно обновлять весь банкнотный ряд образца 1997 года. Согласно плану-графику регулятора, в текущем году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

В июне 2022 года ЦБ представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной стороне - Ржевский мемориал Советскому Солдату. Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме. Обновленные банкноты этого номинала начали поступать в широкое обращение в регионах России в июне 2023 года.