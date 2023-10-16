16 октября, 09:22,
обновлено 16 октября, 09:27

РФ и Венесуэла договорились увеличить долю расчетов в нацвалютах

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что доля операций в нацвалютах в дальнейшем будет расти, увеличивается торговля в юанях, индийских рупиях, турецких лирах, российских рублях

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Венесуэла договорились нарастить объем торговли между странами в национальных валютах, сказал вице-премьер России Александр Новак на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

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"Договорились увеличить расчеты в национальных валютах по внешнеторговым контрактам", - сказал он.

Ранее в интервью ТАСС Новак говорил, что доля операций в нацвалютах в дальнейшем будет расти, увеличивается торговля в юанях, индийских рупиях, турецких лирах, российских рублях. По его словам, для рынка такие сделки уже стали обыденными. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичВенесуэлаРоссия
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