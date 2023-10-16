Объем инвестпрограммы РЖД на 2023 год увеличили до 1,19 трлн рублей

Совет директоров одобрил "дополнения в реестр непрофильных активов ОАО "РЖД" и принял решения по отчуждению ряда непрофильных активов в пользу публично-правовых образований"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объем инвестпрограммы РЖД на 2023 год увеличен с 1,1 трлн рублей до 1,19 трлн рублей, говорится в сообщении холдинга по итогам очного заседания совета директоров РЖД под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"В соответствии с решением совета директоров ОАО "РЖД" объем инвестиционной программы на 2023 год увеличен с 1,1 трлн до 1,19 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, совет директоров одобрил "дополнения в реестр непрофильных активов ОАО "РЖД" и принял решения по отчуждению ряда непрофильных активов в пользу публично-правовых образований".