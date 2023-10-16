В ФАС сообщили, что ведущие производители мяса кур начали снижать оптовые цены

Ведомство рекомендовало торговым сетям соразмерно снижать розничные цены

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Крупнейшие в России производители мяса кур - группа "Черкизово", "ГАП Ресурс" и "Приосколье" - уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о решении снизить отпускные цены на тушку бройлера. ФАС также рекомендовала торговым сетям соразмерно снижать розничные цены, говорится в сообщении ведомства.

Антимонопольная служба напоминает, что ранее направила трем компаниям запросы с целью проведения анализа обоснованности установленных цен. "В результате взаимодействия с ведомством производители приняли решение о снижении отпускных цен на тушку бройлера. Об этом они уведомили ФАС России. Аналогичные письма компании направили в торговые сети", - сообщает ведомство.

"ФАС России также направила письма в торговые сети с рекомендацией соразмерно снижать розничные цены для потребителей в случае снижения цен или предоставления скидок на куриное мясо поставщиками", - добавляет служба.

Ведомство подчеркивает, что проконтролирует исполнение взятых на себя поставщиками обязательств и принципов ответственного ценообразования торговыми сетями.

"Антимонопольное ведомство обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и на недопустимость необоснованного повышения цен на куриное мясо и иные продовольственные товары", - отмечается в сообщении.