Москва опередила Мадрид и Цюрих в рейтинге ведущих инновационных городов

В столице зафиксировано свыше 2 тыс. международных заявок на патент и более 55 тыс. научных публикаций

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Москва с 2017 года поднялась в Глобальном инновационном индексе, несмотря на санкционное давление, с 57-го до 31-го места, опередив Сингапур, Стокгольм, Мадрид, Цюрих, Хельсинки и Вену. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Столица оставила позади Сингапур, Стокгольм, Мадрид, Цюрих, Хельсинки и Вену в 16-м Глобальном инновационном индексе. Москва заняла 31-е место в рейтинге среди 100 ведущих инновационных городов и агломераций, следует из данных Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН в партнерстве с Корнелльским университетом и французской бизнес-школой INSEAD", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила глава департамента Кристина Кострома, чьи слова приводятся в тексте, с 2017 года Москва поднялась в рейтинге на 26 позиций: с 57-го до 31-го места. Исходя из данных, которые использовались для оценки городов в рейтинге этого года, в Москве зафиксировано свыше 2 тыс. международных заявок на патент и более 55 тыс. научных публикаций. Эти показатели увеличились по сравнению с 2022 годом. В прошлогоднем отчете в Москве отмечено 1,9 тыс. заявок и 53,1 тыс. публикаций.

В пресс-службе добавили, что высокий показатель столицы был достигнут и отмечен экспертами в результате непрерывной работы по развитию инновационной городской экосистемы. Ядром экосистемы по внедрению передовых технологий в столице является Московский инновационный кластер, который появился в 2018 году и сегодня объединяет более 37 тыс. организаций из Москвы и других регионов страны. Большинство из них - малые и средние предприятия, которым доступны возможности по поиску партнеров, клиентов, площадок для производства и пилотных тестирований проектов, а также информация о более 200 федеральных и городских мерах поддержки.

Глобальный инновационный индекс является одним из наиболее авторитетных ежегодных рейтингов инновационного развития. Помимо стран, рейтинг ранжирует лучшие кластеры, принимая во внимание уровень интенсивности научно-технического развития, в рамках которого учитывается соотношение суммы долей патентов и научных публикаций к численности населения. К инновационным кластерам в рейтинге относятся как отдельные города, так и агломерации. Лидерами рейтинга в 2023 году стали Токио, Гонконг, Сеул и Пекин.