Греция предложила запустить поезд до Украины через Болгарию и Румынию

Инициативу выдвинул глава Министерства инфраструктуры и транспорта страны Христос Стайкурас после трехстороннего саммита в Варне

АФИНЫ, 16 октября. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры и транспорта Греции предложило запустить поезд через Болгарию и Румынию до Молдавии и Украины.

Согласно проекту ведомства, о котором сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA), на первом этапе поезд должен соединить порты Александруполис и Салоники с портами Русе в Болгарии и Констанца в Румынии, а также с Молдавией и Украиной. Такую инициативу выдвинул глава ведомства Христос Стайкурас после трехстороннего саммита в Варне 9 октября, где он сопровождал премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Стайкурас предложил запустить поезд в рамках так называемых линий солидарности ЕС для диверсификации торговых связей средиземноморских портов с Украиной после того, как направил письмо комиссару ЕС по транспорту Адине Вэлян, министру финансов Болгарии Асену Василеву, министру транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейкову и министру транспорта Румынии Сорину Гриндяну.

По словам Стайкураса, "этот план дает существенную возможность преодолеть препятствия и задержки прошлого, предоставить альтернативные варианты в торговых отношениях государств, одновременно укрепляя транспортные связи и международные грузовые перевозки".

В свою очередь газета Η Εφημερίδα των Συντακτών уже раскритиковала инициативу Стайкураса, указав на проблемы с безопасностью железнодорожного движения в самой Греции после крупной железнодорожной катастрофы весной. Тогда столкновение двух поездов привело к гибели 57 человек, десятки получили ранения. Греческое правительство, подчеркнуло издание, до сих пор не сообщило, когда начнется реализация проектов по восстановлению железнодорожного сообщения между Афинами и Салониками и остальной частью Северной Греции. Авторы статьи предположили, что в случае запуска поезда до Украины он "отправится не с афинского центрального вокзала, а вероятно, из какого-нибудь города Северной Греции, например Александруполиса, который в основном стал интересен НАТО и превратился в центр транзитных поставок военной техники Киеву".