"Гознак" заявил, что при создании обновленных купюр использовал только собственные решения

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук сообщил, что программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр в 1 тыс. и 5 тыс. рублей уже разработали

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Гознак" при создании модернизированных купюр номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей использовал собственные решения, не зависящие от поставок материалов из недружественных государств. Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации обновленных купюр, заявил генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

"Безусловно, мы, создавая эти банкноты, исходили из применения собственных решений, решений, которые позволяют нам быть независимыми от поставок отдельных материалов, со стороны недружественных стран. К сожалению, мы столкнулись с рядом внешних ограничений, и безусловно эти внешние ограничения были в полной мере учтены при создании этих банкнот", - сказал он.

По словам Трачука, программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр в 1 тыс. и 5 тыс. рублей уже разработано, и "Гознак" готов представить его работу уже на следующей неделе.

Глава "Гознака" также отметил, что компания продолжает печать на иностранном полиграфическом оборудовании, поскольку оно исторически используется на "Гознаке", достаточно новое и способно служить еще долгие годы. Что касается материалов, то беспокойств санкционного характера на "Гознаке" нет, он полностью обеспечен всем необходимым, добавил Трачук.

Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкноте. Так, обновленная купюра в 1 тыс. рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Обновленная купюра в 5 тыс. рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу.

Согласно планам ЦБ, в 2023 году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.