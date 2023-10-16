Генсек ООН заявил, что инвестиции не поступают в нуждающиеся в них страны

Дефицит финансирования целей устойчивого развития составляет около $4 трлн в год, отметил Антониу Гутерриш

АБУ-ДАБИ, 16 октября. /ТАСС/. Несмотря на развитие мировых рынков капитала, инвестиции в цели устойчивого развития (ЦУР) не доходят то тех стран, которые в них нуждаются больше всего. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Дефицит финансирования в ЦУР в настоящее время составляет около $4 трлн в год", - зачитал речь Гутерриша заместитель генсека Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Педро Морено на открытии Всемирного инвестиционного форума (World Investment Forum 2023) в Абу-Даби. "Недостатка в средствах нет, устойчивое финансирование, глобальные рынки капитала процветают. Но деньги не доходят до тех стран, где они больше всего нужны", - отметил генсек всемирной организации.

"Нам нужны действия сейчас, чтобы обеспечить качественное финансирование для того, чтобы дети могли посещать школы и на столе была еда, а также предотвратить климатическую катастрофу", - подчеркнул Гутерриш. Генсек ООН призвал государственный и частный секторы к действиям для реализации его инициативы по предоставлению развивающимся странам $500 млрд в год в виде доступного долгосрочного финансирования.

VIII Всемирный инвестиционный форум проходит в Абу-Даби с 16 по 20 октября под эгидой ЮНКТАД. Мероприятие призвано способствовать диалогу и выработке мер для решения текущих и будущих проблем в инвестиционной сфере.