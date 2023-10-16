Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа возобновила торги

СЭТ товарных секций доступна для снятия ранее выставленных заявок

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) возобновила торги в 12:45 мск в товарных секциях (за исключением секции "Газ природный") в режиме "Двусторонний встречный аукцион". Об этом говорится в сообщении биржи.

"Торги в товарных секциях (за исключением секции "Газ природный") в режиме "Двусторонний встречный аукцион" будут возобновлены в 12:45 мск и будут продолжаться до 14:00 мск", - отмечает биржа.

Торги в секции "Лес и стройматериалы" в режиме "Односторонний аукцион": в период "Подача заявок на продажу заказчиками одностороннего аукциона" - будут возобновлены в 12:50 мск и будут продолжаться до 13:20 мск; в период "Подача заявок на покупку участниками одностороннего аукциона" - будут возобновлены в 13:20 мск и будут продолжаться до 13:55 мск.

Торги в секции "Газ природный" в режиме "Двусторонний встречный аукцион" будут возобновлены и продолжаться по инструментам: со сроком поставки "на сутки" на балансовом пункте Локосово с 12:45 - 13:15 мск , Надым с 13:15 до 13:45 мск, говорится в сообщении биржи.

СЭТ товарных секций доступна для снятия ранее выставленных заявок.

Ранее СПбМТСБ сообщила, что временно приостановила торги.