В Алтайском крае наладили поставки природного газа для аграриев

Глава региона Виктор Томенко сообщил, что в крае также удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо

БАРНАУЛ, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация с поставками природного газа в Алтайском крае стабилизировалась, также существенно снизились цены на дизельное топливо. Это позволило снизить вынужденные простои у аграриев региона, написал губернатор Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

"В нашем крае также удалось стабилизировать ситуацию с поставками природного газа, который используется для сушки зерна. Из-за задержек поставок у наших сельхозпредприятий были вынужденные двух- и трехдневные простои", - написал Томенко.

Поставки газа стабилизировались благодаря договоренностям со всеми участниками логистического процесса, дальнейший график поставок будет учитывать график работы, в том числе и железной дороги. На территорию Алтайского края пропано-бутановая смесь отгружается с терминала в городе Барабинске, на который природное топливо, в свою очередь, поступает по железной дороге с месторождения в Сургуте. Затем топливо развозят небольшими партиями по хозяйствам.

Также Томенко сообщил, что в регионе удалось преодолеть напряженную ситуацию с ценами на топливо. "По дизельному топливу уже произошло существенное снижение, что серьезно облегчило ситуацию для наших аграриев. В том числе это результат эффективных мер, которые были предприняты федеральным правительством по поручению президента. Так в конце сентября были введены ограничения на экспорт бензина и дизеля, что помогло насытить внутренний рынок", - написал Томенко.

Ранее Томенко поручил министерству сельского хозяйства края детально разобраться в ситуации с поставками природного газа для сушки зерна нового урожая, так как из-за частых осадков на сельхозпредприятиях повысился расход пропано-бутановой смеси, которая служит топливом для зерносушильных установок. При этом местные аграрии сообщали о нехватке этого вида топлива у поставщиков, по предварительным данным, требовалось около 2 тыс. тонн газа.

Об ограничении экспорта топлива

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры.

6 октября кабмин утвердил ряд новых системных мер для сохранения стабильности на топливном рынке. В частности, принято решение внести поправки в Налоговый кодекс РФ и восстановить с 1 октября параметры топливного демпфера, которые были скорректированы с 1 сентября.

Кроме того, Россия снимает ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее 50% от произведенного дизельного топлива. Власти повысили требования к продаже нефтяниками бензина 5-го класса на биржевых торгах с 13% до 15% от общего объема производства, дизеля - с 9,5% до 12,5%, что позволит повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях.