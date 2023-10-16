16 октября, 10:41

Белоруссия и Венесуэла прорабатывают открытие прямого рейса Минск - Каракас

Предполагается, что рейс будет выполняться венесуэльской авиакомпанией Conviasa

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Белоруссия и Венесуэла прорабатывают открытие прямого рейса между столицами двух государств. Об этом сообщил глава белорусского МИД Сергей Алейник по итогам состоявшихся в Минске переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто.

"Мы особое внимание уделили подготовке и подписанию соглашения о воздушном сообщении. На сегодняшний день очень серьезно прорабатывается вопрос открытия прямого рейса между Каракасом и Минском", - приводит его слова агентство БелТА.

Предполагается, что рейс будет выполняться венесуэльской авиакомпанией Conviasa.

В середине ноября 2022 года посол Венесуэлы в Белоруссии Франклин Рамирес Араке сообщал, что подготовка соглашения между Венесуэлой и Белоруссией о воздушном сообщении, которое позволит открыть прямые рейсы между Каракасом и Минском, находится на заключительном этапе. 

Теги:
БелоруссияВенесуэла
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