Комитеты Думы запросили у кабмина данные о финансовых результатах "Роснано"

В рамках данного ранее ГД поручения комитеты "просят представить информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ee существования для последующего обращения в Счетную палату, правоохранительные органы и подготовки парламентского запроса" нижней палаты

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ее существования. Обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина за подписями глав комитетов Максима Топилина и Василия Пискарева есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в рамках данного ранее Госдумой поручения комитеты "просят представить информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации "Роснано" за весь период ee существования для последующего обращения в Счетную палату Российской Федерации, правоохранительные органы и подготовки парламентского запроса" нижней палаты.

Госдума ранее по предложению депутатов от разных фракций дала поручение комитетам подготовить обращение. Основанием для этого послужила информация в СМИ о том, что госкорпорация "Роснано" уведомила инвесторов о нехватке до конца 2023 года собственных средств на выполнение своих долговых обязательств в полном объеме.

"Вследствие ряда провальных, а, возможно, и коррупционных проектов бюджетной системе РФ нанесен ущерб в размере более 100 млрд рублей. Высока вероятность банкротства организации. При этом бывший руководитель корпорации свободно выехал за пределы страны", - говорится в протокольном поручении.

В правительстве пока не ответили на запрос ТАСС по этой теме.