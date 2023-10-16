Япония сделала представление РФ в связи с ограничением на ввоз рыбы

По данным МИД Японии, что Токио в ответ на запрос Россельхознадзора предоставил российской стороне дополнительные сведения о сбросе в океан воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Японии сделало представление РФ в связи с решением Россельхознадзора ввести временное ограничение в отношении импорта японской рыбы и морепродуктов из-за сброса в океан воды с АЭС "Фукусима-1".

"Япония уже давно предоставила международному сообществу, в том числе России, подробные разъяснения о безопасности воды, обработанной системой ALPS, и японских морепродуктов в очень прозрачной форме, основанной на научных данных. Недавнее решение России вызывает крайнее сожаление, и мы настоятельно призываем его отменить. Япония будет продолжать настоятельно призывать к принятию мер, основанных на научных данных", - говорится в сообщении ведомства.

МИД Японии также отмечает, что Токио в ответ на запрос Россельхознадзора предоставил российской стороне дополнительные сведения о сбросе в океан воды с "Фукусимы-1".

Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Отмечается, что ограничения вводятся до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора.

О сбросе воды

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически полностью очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая, подвергшись сильному радиоактивному заражению, вытекает через бреши.

Даже после очистки она содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе очищенной жидкости в океан. Эта операция растянется на срок от 30 до 40 лет.

Процесс одобрен МАГАТЭ. Помимо очистки, жидкость с АЭС дополнительно сильно разбавляется морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы присутствуют в незначительных объемах, которые существенно ниже допустимых норм, заверяют в Токио. Замеры, проводимые в океане специалистами Японии и МАГАТЭ, пока подтверждают эти данные. Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны ряда государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию.