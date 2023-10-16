Лихачев заявил, что Росатом продолжит сотрудничать с Белоруссией

После завершения создания БелАЭС госкорпорация будет поддерживать ее эксплуатацию и обеспечивать топливом, а также предложит компаниям республики участие в новых проектах, сказал глава Росатома

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Росатом намерен продолжать тесное сотрудничество с Белоруссией после завершения создания БелАЭС и готов предложить компаниям республики участвовать в новых проектах госкорпорации. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

"Мы ни в коем случае не уходим из Белоруссии по окончании этого проекта. Естественно, на всем жизненном цикле станции мы будем продолжать сотрудничество. Мы будем относиться к этой станции как к своей в части ее эксплуатации, обеспечении топливом. Мы будем предлагать новые технологические решения, связанные со сбалансированным топливным циклом, связанным с отработавшим ядерным топливом", - сказал глава Росатома, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства Белоруссии в своем Telegram-канале.

Говоря о завершении проекта по созданию БелАЭС, Лихачев отметил, что "проведен весь необходимый комплекс испытаний, включая комплексное опробование". "Мы подходили ровно с такими же жесткими требованиями по безопасности, как подходим к работе своих станций. И у нас есть удовлетворение, что такой самый волнующий этап для нас прошел в нашем понимании успешно", - заявил он.

Глава Росатома назвал важным продолжение сотрудничества с Белоруссией по проектам, связанным с неэнергетическими атомными технологиями, цифровизацией, проведением исследовательских работ. Одним из проектов, в реализации которого могут принять участие белорусские специалисты, Лихачев назвал создание мощной промышленной платформы. "В части, связанной с единой базой данных, мы видим очень плодотворное сотрудничество с белорусскими компаниями", - сказал глава Росатома.