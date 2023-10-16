Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин добавил, что пакетные туры выгоднее

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) отметил рост числа организованных туристов, которые покупают пакетные туры через турагентов и туроператоров. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы видим увеличение количество организованных путешественников. Если до пандемии соотношение было 60% организованных, 40% самостоятельных, сейчас 80% фактически перешли как раз в сегмент организованных путешествий. Самостоятельных путешественников стало намного меньше. Действительно, это безопаснее, туристы рассчитывают на помощь, но и что не мало важно, все-таки пакетные туры они выгоднее, через турагентов, туроператоров", - сказал Горин.

Он также отметил, что в топе направлений по популярности у российских туристов сейчас находятся такие страны как Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Куба.

"Мы сейчас думаем, естественно, о зимнем сезоне и начинаем строить планы уже на следующий летний сезон, так как у нас появилось все-таки больше определенностей, прежде всего по авиационной перевозке", - добавил Горин.