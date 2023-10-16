"Автодом" не подтвердил планы по выпуску машин Chery на бывшем заводе Mercedes в России

Как отметил дилер, чтобы производить автомобили Chery, необходимо обладать большей мощностью по сборке

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дилер "Автодом", который в апреле приобрел активы Mercedes-Benz в России, не подтвердил информацию о планах по производству на заводе в подмосковном Есипово автомобилей китайской марки Chery. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее портал auto.mail.ru со ссылкой на источники написал, что компания Chery является основным претендентом на проект по сборке автомобилей на бывшем заводе германской компании в РФ. По утверждению источников портала, первой собранной моделью может стать Tiggo 9.

"О сборке указанных моделей Tiggo 9 речь однозначно не идет и не шла. Чтобы производить автомобили Chery, необходимо обладать большей мощностью по сборке, так как только в этом случае от этого будет экономический эффект", - отметили в "Автодоме".

Ранее вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что "Автодом" может начать производство легковых автомобилей на бывшем заводе Mercedes в Подмосковье в 2024 году.