Производитель соков "Фруктолайн" из Кургана планирует расширить поставки в Китай

Региональный представитель компании на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Чингиз Улзытуев отметил, что в материковом Китае наиболее популярны такие вкусы сока, как яблоко, апельсин, манго и персик

ГОНКОНГ, 16 октября. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Российский производитель фруктовых соков из Курганской области "Фруктолайн" планирует расширить поставки продукции в Китай. Об этом в беседе с ТАСС сообщил региональный представитель компании на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона Чингиз Улзытуев.

По его словам, компания экспортирует продукцию в Китай уже несколько лет под четырьмя брендами. "Опыта поставок в Гонконг у нас пока не было, однако мы ищем партнеров для экспорта сюда и расширения поставок в КНР", - заявил он по итогам выставки российских экспортеров агропромышленной продукции в Гонконге.

"Сначала мы начали поставлять продукцию в приграничные с Россией города Хэйхэ и Суйфэньхэ. Затем начали экспортировать в Харбин, Тяньцзинь, Далянь - это города Северного и Северо-Восточного Китая. Позже смогли еще больше расширить географию, до крупнейших портовых городов - поставки пошли в Шанхай, Сямэнь и даже Шэньчжэнь", - сказал Улзытуев.

"Мы также реализовывали нашу продукцию в национальном павильоне России на платформе "Цзиньдун" (китайское название одной из крупнейших электронных торговых площадок КНР JD.com - прим. ТАСС). Также реализация шла на других площадках - Tmall и Taobao", - добавил представитель компании.

Как отметил Улзытуев, в материковом Китае наиболее популярны такие вкусы сока, как яблоко, апельсин, манго и персик. "У нас они тоже представлены, так как мы закупаем сырье в тропических странах. В то же время у рынка КНР есть своя особенность: китайцы не пьют томатный сок. У нас есть и томат, но в КНР он не поставляется, так как совсем не пользуется спросом", - сказал он.

"Также важно, чтобы у компании был какой-то отличительный национальный продукт. Фишкой России в этом отношении можно назвать морс. Китайцы в большинстве случаев его никогда не пробовали. Это немножко другая категория напитков, но им очень нравится", - поделился представитель компании. "У нас есть три вкуса: клюква, брусника и ягодный сбор. Больше всего во время дегустации на выставках жителям КНР нравится брусничный вкус", - добавил он.

Бизнес-миссия в Гонконге

Российская бизнес-миссия была организована Министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") и проходила с 11 по 13 октября. Ее программа включала пленарную сессию, групповые рабочие встречи, состоялось около 200 сессий переговоров между предприятиями РФ и Гонконга. Более 20 российских предприятий - участников деловой миссии открыли в Гонконге выставку продукции агропромышленного комплекса.

В экспозиции были представлены российские поставщики мясной, рыбной, зерновой, масложировой, молочной продукции, кондитерских изделий и напитков. В бизнес-миссии принимают участие, в частности, такие российские компании, как "Дамате", "Мираторг", "Черкизово", "Агропромкомплектация", птицефабрика "Синявинская", "ЭкоНива" и другие.