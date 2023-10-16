Камчатка предложила уголовно наказывать за незаконный оборот икры и других биоресурсов

По данным Россельхознадзора, чаще всего из всех водных биоресурсов из региона пытаются незаконно вывезти именно красную икру

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Камчатского края разработало и планирует направить в Госдуму изменения в Уголовный кодекс, которые должны ввести ответственность за незаконный оборот водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатки по итогам совещания под председательством губернатора края Владимира Солодова.

По данным Россельхознадзора, чаще всего из всех водных биоресурсов из региона пытаются незаконно вывезти именно красную икру. В связи с этим с 1 ноября 2022 года в Камчатском крае проходит эксперимент по ограничению авиаперевозки икры.

"Сегодня уголовным законодательством установлена ответственность только за незаконную добычу водных биоресурсов, при этом ответственность за дальнейший незаконный коммерческий оборот, в частности транспортировку ресурсов и продукции в отсутствие разрешительных на добычу документов, отсутствует. Правительством Камчатского края проработаны изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ в части дополнения их новой статьей 191.2 "Незаконный оборот водных биологических ресурсов" по аналогии с действующей статьей 191.1, регулирующей порядок привлечения к уголовной ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины. Планируется данную законодательную инициативу направить в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам Солодова, Камчатка, будучи лидером рыбопромышленной отрасли среди регионов, является инициатором законодательных инициатив, направленных на борьбу с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом.

"Из тех направлений, которые мы видим как приоритетные для регулирования, - это вопросы, связанные с ужесточением ответственности за транспортировку незаконно добытых водных биоресурсов, с дополнительной ответственностью в виде конфискации орудий лова и транспортных средств, вопросы, касающиеся совершенствования работы информационной системы "Меркурий" в части прозрачности учета уловов. В числе приоритетных отдельно хочу выделить нашу инициативу, связанную с направлением изъятых водных биоресурсов на корм животным, в первую очередь в наши собачьи питомники", - приводит пресс-служба слова Солодова.