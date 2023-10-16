В ЦБ сообщили, что обновленные купюры поступят в обращение по мере готовности оборудования

Банк России ранее представил банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Обновленные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей поступят в обращение по мере готовности оборудования, в регионы РФ они будут введены постепенно, этот процесс не быстрый. Об этом в ходе презентации обновленных купюр сообщил заместитель председателя ЦБ Сергей Белов.

"В первую очередь после пресс-конференции мы выдадим обновленные банкноты производителям и поставщикам оборудования для того, чтобы они приступили к адаптации и настройке, в том числе и программного обеспечения. По мере готовности оборудования банкноты поступят в оборот, мы начнем равномерное распространение по регионам, практически в каждый регион они точно поступят. Ну а уже сам выпуск обращения будет зависеть от потребностей. Но, как я уже говорил, это будет не быстро, это будет постепенный процесс, но могу сразу сказать, что банкноты старого образца мы уже не изготавливаем, будем изготавливать только обновленные банкноты", - сказал он.

Однако Белов отметил, что Банк России смотрит оптимистично на процесс введения обновленных банкнот, так как банкоматы уже могут принимать и модернизированные купюры номиналом 100 рублей. "Доля банкоматов, работающих на выдачу, 26% - этого достаточно, чтобы купюры выдавать. Действительно, большая у нас доля так называемых оборотных банкоматов, которые требуют дополнительной работы с ними. Но мы здесь смотрим очень позитивно, потому что уже поставщики и производители оборудования настроили большую часть своей банкоматной сети под новые 100 рублей, соответственно, новые модернизированные банкноты 1 тыс. и 5 тыс. рублей пойдут быстрее и легче, здесь смотрим оптимистично", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор "Гознак" Аркадий Трачук отметил в ходе презентации, что "Гознак" уже разработал специальное программное обеспечение банкоматам для приема обновленных банкнот. "На следующей неделе мы готовы показать это решение на реальных банкоматах, которые используются в кредитных организациях", - добавил он.

О новых банкнотах

Банк России представил обновленные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Их цветовое оформление осталось прежним, но изменились достопримечательности, размещенные на банкнотах. Купюра в 1 тыс. рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Купюра в 5 тыс. рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Защитный комплекс новых купюр усовершенствован, износоустойчивость выше, чем у "старых" купюр. Летом 2022 года ЦБ представил и обновленную купюру номиналом 100 рублей. Она посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Обновленные банкноты этого номинала начали поступать в широкое обращение в регионах России в июне 2023 года.