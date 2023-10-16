Силуанов заявил, что бюджет России не является военным

По словам министра финансов, приоритет отдается соцвопросам

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Выполнение всех соцбязательств является одним из самых приоритетных бюджетных направлений, как и обороноспособность, но это не военный бюджет, сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам на котором, рассматривался проект бюджета на 2024-2026 годы.

"Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам", - заявил Силуанов. "Поскольку на вопросы социальные в бюджете в своей структуре, в бюджете направление расходов, тратится более 30% всех расходов. Если быть точным, 30,5%. Поэтому приоритет социальных расходов и повышенных социальных расходов, связанных с индексациями, пособиями и так далее, заложен в безусловном порядке", - отметил он.

Ранее на Московском финансовом форуме Силуанов отмечал, что основным приоритетом для бюджета является обеспечение фронта всем необходимым для победы России. Среди других важных направлений бюджетной политики министр также называл выполнение государством взятых на себя социальных обязательств, а также инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года. Доходы бюджета РФ прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025 году, 34,1 трлн рублей в 2026 году. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Таким образом, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году, 1,5 трлн рублей в 2026 году.