Решетников назвал сокращение дисконта на нефть Urals сформировавшимся трендом

По словам главы Минэкономразвития, параметры в ценах на нефть "в последние годы были более консервативны"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сокращение дисконта на российскую нефть Urals уже реалистичный тренд, который себя полноценно проявил. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников понедельник на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором рассматривался проект федерального бюджета на 2024-2026 годы.

"Если мы посмотрим в том числе параметры в ценах на нефть, они в последние годы были более консервативны, чем то, что мы закладываем. Прогнозы могут не сбываться, но отклонения должны быть. В этот раз мы посмотрели и сформировали реалистичный, но чуть менее консервативный сценарий в прогнозах. Индикатора Urals со следующего года нет. Мы используем Brent и используем экспортную цену нефти, - сказал Решетников. - Сокращение дисконта считаем вполне реалистичным трендом, который уже себя проявил. И наше Минэнерго подтверждает такие возможности. Опирались на их оценки, формируя прогноз. Прогноз 70 [долларов за баррель] - это прогноз не для формирования расходов бюджета. Это формирует некий запас устойчивости бюджета, это крайне важна для нас величина, на нее мы формируем баланс торговый".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что ценовой потолок на российскую нефть не будет отменен в ближайшее время. Он напомнил, что РФ не признает условия ценового потолка, а российские компании соблюдают указ президента, запрещающий поставки нефти по нему.

По словам Новака, потолок цен на российскую нефть оказался неэффективен, поскольку нефть РФ сейчас торгуется по рыночным ценам, дороже установленного G7 и Евросоюзом уровня в $60 за баррель. Он также отмечал, что с начала года дисконт на российскую нефть снизился более чем втрое - с $35-38 за баррель до $11-12 благодаря стабилизации поставок и большой конкуренции за нее на мировом рынке, есть потенциал снижения еще в пределах $5 за баррель.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals в сентябре 2023 года составила $83,08 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем годом ранее, тогда как стоимость North Sea Dated достигла $93,98 за баррель.