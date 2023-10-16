Экспорт продукции АПК из РФ в Индонезию к 2030 году может достичь $600 млн

Для проявления потенциала необходимо открыть индонезийский рынок для российского мяса и молока, а также наладить устойчивые связи между бизнесом двух стран, отметил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Дмитрий Краснов

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из России в Индонезию имеет большой потенциал развития, и к 2030 году его объем может составить $600 млн в стоимостном выражении. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов на пленарной сессии в рамках проходящей в Индонезии деловой миссии российских компаний - экспортеров продукции АПК.

"В настоящее время возможности нашей торговли с Индонезией полностью не раскрыты - общий потенциал экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Индонезию мы оцениваем в объеме более $600 млн к 2030 году. Мы рассчитываем, что сможем вернуть поставки пшеницы к уровню 2018 года и наш объем экспорта превысит 1,5 млн тонн. Помимо пшеницы, мы можем поставлять российскую продукцию на сумму более $100 млн ежегодно", - отметил он.

Как заявил Краснов, "для раскрытия этого потенциала необходимо открыть индонезийский рынок для российского мяса и молока, а также наладить устойчивые связи между бизнесом двух стран". По его словам, нынешняя бизнес-миссия должна внести большой вклад в развитие торговых отношений между двумя странами.

Деловая миссия российских компаний - экспортеров продукции АПК проходит 16-18 октября при участии Минсельхоза РФ и Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт"). В ней принимают участие около 20 российских компаний.

В 2021 году из России в Индонезию было ввезено 32,2 тыс. тонн продукции АПК на сумму $31,4 млн. По итогам 2022 года экспорт продукции АПК России в Индонезию по сравнению с годом ранее увеличился на 56,2% в стоимостном выражении. За год выросли поставки проса, мороженой рыбы, табака.