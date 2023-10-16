"Агроэкспорт" заявил, что РФ в 2023 году поставила в Индонезию 500 тыс. тонн пшеницы

Однако, по словам руководителя центра Дмитрия Краснова, потенциал российского зернового экспорта гораздо выше

ТОКИО, 16 октября. /ТАСС/. Россия в этом году возобновила поставки пшеницы в Индонезию, за первые девять месяцев объем экспорта составил 500 тыс. тонн. Об этом заявил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов на пленарной сессии в рамках проходящей в Индонезии деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК.

"В этом году мы возобновили поставки пшеницы в Индонезию. За первые девять месяцев текущего года они составили более 500 тыс. тонн. Но потенциал российского зернового экспорта гораздо выше - достаточно вспомнить, что в сезоне 2017-2018 гг. Индонезия закупила почти 1,5 млн тонн российской пшеницы", - отметил он.

По его словам, в 2022 году в России был собран рекордный урожай зерновых в объеме 153 млн тонн, в том числе 104 млн тонн пшеницы. "В этом году мы также ожидаем хороший урожай зерновых. Это говорит о больших возможностях, которыми обладает российская зерновая отрасль, в условиях повышенного спроса в Юго-Восточной Азии", - подчеркнул Краснов.

Помимо пшеницы ключевыми категориями российского экспорта в Индонезию также являются замороженная рыба и просо. В 2022 году по сравнению с 2021 годом поставки рыбы в Индонезию выросли на 49% и составил $25 млн, экспорт проса за тот же период увеличился в 2,5 раза до $11 млн.

Бизнес-миссия российских компаний - экспортеров продукции АПК проходит 16-18 октября при участии Минсельхоза РФ и Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт"). В ней принимает участие около 20 российских компаний.

В 2021 году из России в Индонезию было ввезено 32,2 тыс. тонн продукции АПК на сумму $31,4 млн. По итогам 2022 года экспорт продукции АПК России в Индонезию по сравнению с годом ранее увеличился на 56,2% в стоимостном выражении. За год выросли поставки проса, мороженой рыбы, табака.