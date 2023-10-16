На II блоке БелАЭС провели более 400 испытаний перед запуском в эксплуатацию

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич отметил, что оформляются необходимые документы для ввода второго энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию

МИНСК, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты провели более 400 испытаний на втором энергоблоке БелАЭС перед его запуском в промышленную эксплуатацию. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич по итогам встречи с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

"На прошлой неделе был завершен этап опытно-промышленной эксплуатации блока, проведено комплексное опробование. Всего было проведено более 400 различных испытаний", - отметил Каранкевич, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства в Telegram-канале. Министр подчеркнул, что главная задача опытно-промышленной эксплуатации - проверить работу основного и технологического оборудования на соответствие всем проектным характеристикам и самым высоким требованиям безопасности.

По его словам, в настоящее время оформляются необходимые документы для ввода второго энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию. "Задача - обеспечить надежную и эффективную работу атомной электростанции с созданием условий для роста электропотребления в стране", - сказал министр. "Атомная станция уже работает на экономику страны, а также вносит весомый вклад в укрепление энергетической самостоятельности Республики Беларусь", - добавил он.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию. В конце сентября 2023 года Госатомнадзор сообщил, что выдал разрешение на проведение комплексного опробования второго энергоблока БелАЭС, что является завершающей стадией перед приемкой его эксплуатацию. Ранее сообщалось, что второй энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию осенью.