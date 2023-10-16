По словам президента, в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние свыше 31 тыс. км дорог

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил темпы строительства дорог в стране.

На церемонии открытия новых дорожных объектов глава государства подчеркнул, что в 2023 году "строительство идет в хорошем темпе, уже построено и отремонтировано более 10 тыс. км. дорог, в том числе более 2 тыс. федеральных и 8 тыс. региональных и местных".

"Всего в 2023 году будет построено, реконструировано и приведено в нормативное состояние более 31 тыс. км. дорог", - отметил Путин. Он напомнил, что в 2022 году это было 29 тыс. км. "Темпы очень хорошие", - оценил президент.

Среди открывающихся сегодня объектов глава государства выделил мост в Мариуполе. Путин отметил, что завершившийся капитальный ремонт этого моста "позволит восстановить транспортное сообщение между несколькими районами города, но что особенно важно - этот проект ускорит движение по федеральной трассе "Новороссия" в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность".

"Сегодня же открываются обновленные участки дороги "Кавказ" в Дагестане. Эта трасса связывает Владикавказ с Грозным и Махачкалой и выходит к границам Азербайджанской Республики", - сказал президент. Он заверил, что власти продолжат "реализацию планов по модернизации этой трассы, строительство обходов Махачкалы, Хасавюрта, Дербента и других населенных пунктов, чтобы обеспечить необходимое развитие стратегически важного коридора Север - Юг. Глава государства сообщил, что в недавнем разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал создание этого транспортного коридора, заметив, что партнеры РФ "ведут достаточно большую работу по этому направлению".

Путин обратил внимание на то, что также завершено обновление участка дороги Пермь - Екатеринбург. "Она является частью транспортного коридора "Восток", который связывает Москву с Казанью и Екатеринбургом, развитие этого и других важнейших транспортных коридоров и впредь будет являться нашей приоритетной задачей", - подчеркнул президент. Говоря о дорогах в районе Геленджика, глава государства указал, что построены развязки на трассе "Дон". По его словам, "это позволит разгрузить город, ускорить движение на туристических маршрутах, а также улучшить экологическую обстановку". Путин констатировал, что также с опережением графика завершен первый этап строительства мостового перехода в Подпорожье Ленинградской области. По его оценке, "реализация данного проекта повысит связанность населенных пунктов на этой территории".