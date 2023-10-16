Госкомитет по земельным ресурсам и Минсвязи ДНР прекратят работу до 31 декабря

Исполнительные органы власти республики ликвидируют в связи с образованием в РФ нового субъекта - Донецкой Народной Республики

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил ликвидировать Фонд госимущества, Минсвязи, Госкомитет по земельным ресурсам и Минсоцтруда региона. Об этом сообщается в указах, опубликованных на сайте администрации главы ДНР.

"Постановляю ликвидировать (упразднить) Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики <…>, ликвидировать (упразднить) Министерство политики Донецкой Народной Республики, <…> ликвидировать (упразднить) Государственный комитет по земельным ресурсам Донецкой Народной Республики, <…> ликвидировать (упразднить) Министерство связи Донецкой Народной Республики", - говорится в текстах документов.

Согласно указам, Фонд госимущества и Минсоцтруда республики должны прекратить свою работу в течение полугода. При этом срок завершения ликвидации Госкомитета по земельным ресурсам и Минсвязи ДНР - до 31 декабря.

Указы вступили в силу.

Исполнительные органы власти республики ликвидируют в связи с образованием в РФ нового субъекта - Донецкой Народной Республики и определением системы и структуры исполнительных органов региона.