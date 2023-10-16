В ГД сообщили, что закон о самозапрете на получение кредитов может быть принят в 2023 году

Согласно документу, для установления запрета гражданин сможет бесплатно подать в бюро кредитных историй соответствующее заявление, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о запрете

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проект закона, позволяющего гражданам через портал "Госуслуги" установить самозапрет на получение кредитов и займов, может быть принят до конца текущего года, но действовать он начнет только с 1 июня 2024 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам работы и стратегии развития российского финансового рынка.

"Я рассчитываю, что мы примем его до конца года. Но начнет он действовать с 1 июня - надо время, чтобы единый портал госуслуг настроился на работу с этой информацией. <…> Сам закон мы рассчитываем принять до конца текущего года, чтобы как раз быстрее запустить процесс подготовки всей инфраструктуры", - заявил Аксаков.

Госдума 10 октября приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) договоров потребительского займа (кредита). Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, предусматривает внесение поправок в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)".

Для установления (снятия) запрета гражданин сможет бесплатно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй соответствующее заявление с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о запрете (снятии запрета). Как пояснил ранее Аксаков, в документе предложен дифференцированный запрет - на заключение с гражданином договора любого или отдельного вида потребительского займа, а также на способы заключения договора потребительского займа. При этом в случае отсутствия у гражданина возможности подключения к интернету он сможет получить доступ к порталу "Госуслуги" в МФЦ.

Обязательным условием для полноценной реализации механизма, предлагаемого законопроектом, является использование СНИЛС. Предусматривается обязанность гражданина указывать СНИЛС в заявлении на установление (снятие) запрета, а также представлять при заключении договора потребительского займа (кредита) СНИЛС кредитору для проверки наличия в кредитной истории запрета. Как уточнил Аксаков, при наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать гражданину в заключении договора потребительского займа. В случае же заключения такого договора, несмотря на установленный запрет, кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств.