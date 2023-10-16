Немецкий холдинг Xella Group продал свой единственный завод в России

Предприятие по производству премиального газобетона "Исткульт Можайск" вошло в состав российского холдинга "АлфиГрупп"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Немецкий производитель стройматериалов Xella Group продал завод - производитель автоклавного бетона "Исткульт Можайск" холдингу "АлфиГрупп". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Завод по производству премиального газобетона "Исткульт Можайск" вошел в состав российского холдинга "АлфиГрупп". [Раньше он принадлежал] Xella Group", - сообщили в пресс-службе. Завод "Исткульт Можайск" (ранее "Кселла-Аэроблок-Центр") был единственным юридическим лицом Xella Group в РФ, следует из данных СПАРК. Эту информацию подтвердил ТАСС представитель предприятия.

Мощность можайского предприятия составляет 500 тыс. куб. м газобетонных блоков в год. Оно выпускало газобетон под немецким брендом Ytong с 2007 года, а с 2022 года - под собственным Istkult, разработанным для строительства индивидуального жилья и объектов промышленно-гражданского назначения с повышенными требованиями.

По словам директора по маркетингу холдинга "АлфиГрупп" Александра Суднева, Istkult - единственный премиальный бренд автоклавного газобетона в России. В компании считают, что "приобретение поможет холдингу занять лидирующие позиции в отрасли".

В холдинг "АлфиГрупп" входят "Атакайцемент", "Углегорск-цемент", "Дорогобуж-цемент", Воронежский комбинат строительных материалов, завод по производству извести и мела "Эльдако", АО "Брянский завод силикатного кирпича" и АО "Клинцовский силикатный завод".