16 октября, 11:51

Путин заявил, что Россия выполнит все планы дорожного строительства

Среди приоритетов президент назвал развитие важнейших транспортных коридоров

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что все планы дорожного строительства в стране будут выполняться, среди приоритетов будет развитие важнейших транспортных коридоров.

"Будем, безусловно, и дальше создавать современные скоростные и более безопасные транспортные сети, в приоритетном порядке развивать важнейшие транспортные коридоры", - сказал глава государства на церемонии открытия объектов дорожного строительства в регионах РФ. Он уверен, что "все намеченные планы в сфере дорожного строительства, безусловно, будут реализованы".

Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве открываемых сегодня объектов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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