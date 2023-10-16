Путин дал старт движению по некоторым дорожным объектам, в том числе в Мариуполе

По словам президента, строительные и восстановительные работы в Донбассе будут продолжаться

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин из резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новым или отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах. Церемония прошла по видеосвязи, на местах в ней приняли участие руководители субъектов Федерации.

Вице-премьер Марат Хуснуллин после выступлений глав регионов доложил о готовности к открытию объектов и попросил президента дать разрешение. "Разрешаю, - дал команду Путин. - Поехали".

Старт движения одного из обновленных участков автомобильной дороги на трассе Р-217 "Кавказ" в Дагестане © Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

После того как машины торжественно проехали по открывшимся трассам, президент обратился к участникам церемонии: "Я еще раз всех поздравляю с сегодняшним событием. Всех, но прежде всего тех, кто стоит на заднем плане, за спинами руководителей строек, руководителей регионов. Хочу поздравить прежде всего тех, чьими руками реализуются эти огромные планы".

"Хочу поздравить вас с сегодняшним результатом и выразить уверенность в том, что мы сделаем еще больше", - указал президент.

Он так же, как и в начале церемонии, поздравил всех с профессиональным праздником - Днем работников дорожного хозяйства, и с открытием дорог.

Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним "событием подобного рода". "Уверен, что это не последнее событие подобного рода", - сказал Путин.Он обратил внимание на слова главы ДНР Дениса Пушилина о

планах до конца года ввести в строй и ряд других объектов. Президент РФ отметил, что направлений работы "гораздо больше". "По всем будем двигаться вперед", - подчеркнул Путин.

Как сообщил журналистам руководитель контракта по восстановлению моста мариупольского подразделения компании "Евротрансстрой" Алексей Зубенко, конструкции моста были разрушены и не поддавались восстановлению, поэтому было решено демонтировать их и построить мост заново. Рабочие поставили с нуля балки, перекрытия и пролеты моста, нанесли дорожную одежду, установили заграждения и смонтировали трамвайные пути.

Работы на объекте длиной 140 м и шириной 22 м шли 11 месяцев. Круглосуточно на объекте трудились от 30 до 60 человек. "Мост связывает два берега, кроме того, он является частью трассы М-14 на южном корридоре параллельно Крымскому мосту" - отметил Зубенко.

Об открытых объектах

В числе открытых объектов - отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе Донецкой Народной Республики, мост через реку Свирь в Ленинградской области, отремонтированные участки автодорог Р-217 "Кавказ" в Дагестане и Р-242 Пермь - Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на трассе М-4 "Дон" в Краснодарском крае.

Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.