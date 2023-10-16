В МИД РФ сообщили о работе по созданию платежной системы БРИКС

Она будет непубличной, заявил посол по особым поручениям ведомства Павел Князев

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Работа по созданию единой платежной системы БРИКС ведется, но будет непубличной. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

"Это очень серьезный и многоплановый вопрос, и обсуждение данной темы идет по линии министерств финансов и центральных банков. Тема, естественно, непростая, - сказал Князев. - В пользу этого высказываются многие из участников стран БРИКС, все шире мы видим тенденцию к дедолларизации в расчетах".

"Помимо того, что мы видим это в нашей торговле, российской стороны с партнерами, такая же тенденция четко прослеживается в торговле, к примеру, между Китаем и Саудовской Аравией, между Китаем и Бразилией, - отметил дипломат. - Мы знаем о том, что растут расчеты между Китаем и Аргентиной, к примеру, в юанях. Есть примеры также и в торговых расчетах Индии".

"Это, естественно, достаточно непростая работа, которая, наверное, не терпит суеты и излишней публичности", - подчеркнул Князев, добавив, что она "ведется по линии министерств финансов и центральных банков в рамках их механизмов диалога и взаимодействия".