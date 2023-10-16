Новые реагенты "Газпром нефти" увеличили коэффициент извлечения нефти до 60%

Применение регента, который компании помогли разработать китайские партнеры, позволил увеличить нефтеотдачу на 18 п. п., а тот, что был разработан с партнерстве с российской компанией, - на 21 п. п.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" совместно с китайским и российским нефтехимическими партнерами разработала два новых реагента, которые будут использоваться при добыче нефти. Они уже прошли испытания на Суторминском месторождении в ЯНАО, а их применение позволило увеличить нефтеотдачу (коэффициент извлечения нефти) на 18-21 процентных пункта, соответственно.

"По итогам эксперимента общий коэффициент извлечения нефти (КИН) на Суторминском месторождении достиг 60% при среднем отраслевом показателе 35%. Тестирование также подтвердило перспективность тиражирования смеси на других активах в Западной Сибири", - отметили в компании.

Применение регента, который компании помогли разработать китайские партнеры, позволил увеличить нефтеотдачу на 18 п. п., а тот, что был разработан с партнерстве с российской компанией, - на 21 п. п.

"Ранее реагенты были также успешно протестированы на Холмогорском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО. Испытания доказали универсальность смеси, которая одинаково эффективна на разных участках со схожими геолого-физическими характеристиками", - отметили в "Газпром нефти".

Современные методы повышения нефтеотдачи - это один из главных инструментов поддержания и наращивания добычи на зрелых месторождениях, а также разработки "трудной" нефти. Полномасштабное применение технологии позволит вовлечь в разработку дополнительные запасы на Суторминском месторождении. Внедрение ПАВ-полимерного заводнения на всех активах "Газпром нефти" обеспечит компании дополнительную добычу 225 млн тонн нефти, добавили в компании.

"В рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов" мы вместе с представителями органов исполнительной власти разрабатываем меры экономического стимулирования реализации ХМУН (химические методы увеличения нефтеотдачи - прим. ТАСС) - это финальный шаг перед широкомасштабным внедрением технологии в России", - сказал директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.