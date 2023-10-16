В России в 2023 году построят лабораторию для проверки качества средств реабилитации

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что уже сейчас в реализации госконтрактов предусмотрено, что в случае "выбраковки" товара в одной позиции из партии, возвращается вся партия

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Минтруд планирует в 2023 году завершить строительство лаборатории на базе Федерального научно-образовательного центра медико-социальной экспертизы и реабилитации им. Г. А. Альбрехта, в которой будут проводить проверку качества технических средств реабилитации (ТСР) по государственным контрактам. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В начале прошлого года мы приняли решение относительно необходимости строительства лаборатории на производствах Альбрехта, которая бы занималась экспертизой поставляемых товаров в рамках государственных контрактов. В этом году мы заканчиваем строительство этой лаборатории", - сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме "О проекте ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов".

Котяков уточнил, что эта лаборатория позволит Минтруду мониторить качество поставляемых ТСР. Также уже сейчас в реализации госконтрактов предусмотрено, что в случае "выбраковки" товара в одной позиции из партии, возвращается вся партия.

Министр добавил, что с начала запуска программы более 613 тыс. россиян получили электронный сертификат на приобретение ТСР. "Сумма по электронным сертификатам за 2 года превысила 14,5 млрд рублей", - уточнил он.

По его словам, порядок предоставления прав на льготную парковку был переведен в онлайн-режим, заявки можно подавать на сайте госуслуг, этим сервисом уже пользуются более 1 млн человек.

"Мы прорабатываем расширение перечня состояний, при которых инвалидность устанавливается бессрочно, сегодня проводим анализ, считаем, что это актуально и необходимо", - отметил Котяков.