Россия и Китай обсудят привлечение инвестиций в будущие проекты

По словам вице-премьера России Александра Новака, на форуме "Один пояс - один путь" стороны также будут обсуждать и потенциальные проекты двух стран

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Китай будут обсуждать привлечение частных или госинвестиций в текущие и будущие проекты в рамках форума "Один пояс - один путь". Об этом в интервью журналисту Марине Ким сказал вице-премьер России Александр Новак, кадры были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Я думаю, что на двусторонних встречах будут обсуждаться проекты, которые реализуются в России. Будут в том числе привлекаться частные инвестиции или государственные инвестиции со стороны наших партнеров, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заметил он.

По его словам, на форуме стороны также будут обсуждать и потенциальные проекты двух стран.