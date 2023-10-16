16 октября, 12:17

Россия и Китай обсудят привлечение инвестиций в будущие проекты

По словам вице-премьера России Александра Новака, на форуме "Один пояс - один путь" стороны также будут обсуждать и потенциальные проекты двух стран

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия и Китай будут обсуждать привлечение частных или госинвестиций в текущие и будущие проекты в рамках форума "Один пояс - один путь". Об этом в интервью журналисту Марине Ким сказал вице-премьер России Александр Новак, кадры были показаны в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Я думаю, что на двусторонних встречах будут обсуждаться проекты, которые реализуются в России. Будут в том числе привлекаться частные инвестиции или государственные инвестиции со стороны наших партнеров, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заметил он.

По его словам, на форуме стороны также будут обсуждать и потенциальные проекты двух стран. 

Теги:
Новак, Александр ВалентиновичРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация