Суд оштрафовал Ookla на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Компании грозило максимальное наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Ookla, которая занимается услугами в сфере интернет-аналитики, на 6 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян в РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из судебного участка мирового суда № 422 Таганского района Москвы, где рассматривался соответствующий протокол об административном правонарушении.

"Суд постановил признать компанию Ookla LLC виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по хранению персональных данных граждан России в РФ) и назначил ей наказание в виде штрафа на сумму 6 млн рублей", - огласил решение судья. Компании грозило максимальное наказание в виде штрафа в размере 18 млн рублей.

В июле 2022 года тот же суд уже привлекал Ookla к административной ответственности за нарушение закона о локализации данных, тогда компании был назначен штраф в размере 1 млн рублей.

В конце мая Роскомнадзор обязал иностранные сервисы до 1 июля локализовать базы данных российских пользователей в РФ. По данным ведомства, на сегодняшний день хранение персональных данных россиян локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ.