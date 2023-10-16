Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ за девять месяцев выросла более чем в три раза

Она составила 34,04 млрд рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Русснефти" по российским стандартам бухгалтерского учета за январь - сентябрь 2023 года составила 34,04 млрд рублей против 10,25 млрд рублей годом ранее. Таким образом, показатель вырос в 3,3 раза, следует из материалов компании.

При этом выручка "Русснефти" за девять месяцев текущего года сократилась на 24,5%, до 168,97 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 3,8%, до 42,95 млрд рублей.

Прибыль компании от продаж составила 28,58 млрд рублей, увеличившись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доналоговая прибыль "Русснефти" выросла в 10,6 раза, до 43,2 млрд рублей.

Группа компаний "Русснефть" входит в десятку крупнейших компаний по добыче нефти в стране. Объем запасов компании по категории 2P превышает 200 млн тонн нефти по международной классификации SPE. В группу входят четыре филиала в ключевых нефтегазоносных регионах России (Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Саратовский и Ульяновский филиалы), а также активы в Томской области и Азербайджане.