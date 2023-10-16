В Зеленограде начнут возведение первого объекта промышленно-строительного комплекса

Инвестор планирует вложить в проект 2,25 млрд рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей планируют инвестировать в создание промышленно-строительного комплекса в столичном Зеленограде в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, инвестору уже выдали разрешение на строительство первого производственного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Новый производственный комплекс площадью 80 тыс. кв. м возведут в Восточной коммунальной зоне Зеленограда. Для этого город передал застройщику земельный участок по льготной ставке в размере один рубль в год. В строительство экологичного промышленно-строительного комплекса инвестор планирует вложить 2,25 млрд рублей. В ближайшее время он сможет приступить к строительству первого производственного объекта площадью 21,1 тыс. кв. м. Там ежегодно будут выпускать до 450 тыс. куб. м материала, необходимого при строительстве жилых зданий", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что продукция будет изготавливаться из отечественных материалов и поставляться на строительные объекты Москвы и Московской области.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, слова которого приводятся в сообщении, в комплексе разместятся сразу несколько экологичных предприятий по выпуску внедорожных жилых кемперов, фасадных материалов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов. На предприятиях смогут трудоустроиться свыше 660 человек. На территории первого завода, помимо производственных площадей, разместятся лаборатория, кабинет технолога, медпункт, а также рабочие места и переговорные.

"Для строительства завода город предоставил инвестору четыре земельных участка общей площадью 17 га. Договоры аренды заключены на пять лет, в течение которых компания должна завершить строительство предприятий. Льготная ставка - один рубль в год - будет действовать на протяжении всего срока действия договоров", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.