Открытие участка дороги Пермь - Екатеринбург может помочь реализации проекта "Сухой порт"

Полностью автодорога должна стать четырехполосной до конца 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 октября. Открытие после капитального ремонта участка федеральной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург, которая является частью трассы М-12 "Восток" Москва - Казань - Екатеринбург, поможет реализации проекта "Сухой порт" в Свердловской области. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

16 октября президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт движению по новым или отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах, в том числе на участке дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург в Свердловской области.

"Сегодня открывается второй участок федеральной автодороги Пермь - Екатеринбург. Это еще плюс почти 20 км скоростной автомагистрали М-12, современной, качественной и безопасной автомобильной трассы, которая свяжет Екатеринбург с Казанью и Москвой. Автомагистраль М-12 - часть международного транспортного коридора Запад - Восток. Ее строительство приближает нас к реализации проекта "Сухой порт" - это создание в Екатеринбурге крупнейшего транспортно-логистического центра", - сказал Шмыков во время церемонии старта движения по дороге.

Работы на участке федеральной дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург выполнили в два этапа: в 2022 году ввели в эксплуатацию 20,3 км, сейчас - еще 19,7 км. Это сделали на месяц раньше графика. В департаменте информационной политики Свердловской области уточнили, что проезжая часть на нем расширена до четырех полос, отремонтированы водопропускные трубы, две автобусные остановки. Полностью дорога из Перми в Екатеринбург станет четырехполосной до конца 2024 года. Пропускная способность вырастет до 27 тыс. автомобилей в сутки.

Проект "Сухой порт", реализуемый в Свердловской области, должен стать мультимодальным звеном для выхода Северного широтного хода и Транссибирской магистрали к Каспийскому морю и Северному морскому пути. Это позволит создать двусторонний транзит грузов с Индией, Ираном, Пакистаном. Общий объем инвестиций в проект предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей.