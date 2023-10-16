В ТПП предложили увеличить число центров сертификации халяльной продукции

По мнению главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина, сертификация халяль может способствовать улучшению стандартов безопасности и качества продукции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ рекомендует открыть в каждом федеральном округе России как минимум по одному центру сертификации продукции по исламским стандартам, сообщил ТАСС президент палаты Сергей Катырин.

"Чтобы стимулировать производителей кондитерских изделий активно выходить на рынок халяль, на наш взгляд, необходимо увеличить число центров сертификации по исламским стандартам. ТПП РФ рекомендует открывать такие организации как минимум в каждом федеральном округе страны", - сказал Катырин.

По мнению главы ТПП, сертификация халяль может способствовать улучшению стандартов безопасности и качества продукции. Согласно требованиям, такая продукция не должна содержать желатин, кармин и ряд других пищевых добавок. В конечном итоге это поможет компаниям улучшить репутацию и повысить доверие потребителей.

Катырин напомнил, что ислам - вторая в мире по численности последователей религия, его исповедуют около 1,9 млрд человек, а в России насчитывается порядка 20 млн мусульманского населения, что говорит об огромном потенциале для производителей такой продукции как для поставок на внутренний рынок, так и для экспорта за рубеж. По некоторым оценкам, на долю рынка халяль в России приходится около 10%. В совокупности халяльные производства формируют около 1-1,5% ВВП страны.

Ранее Роскачество сообщило, что фабрике "Красный Октябрь" выдан первый в России халяльный сертификат на серийное производство конфет "Аленка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и другую продукцию. Соответствующий сертификат стал первым в стране, внесенным в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации.