Пушилин заявил, что боевые действия в ДНР не помешали восстановлению моста в Мариуполе

Работы на объекте завершили на два месяца раньше планируемых сроков, сообщил глава республики

МАРИУПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Боевые действия в Донецкой Народной Республике (ДНР) не повлияли на восстановление моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который открылся в понедельник. Работы на объекте были завершены на два месяца раньше планируемых сроков, сообщил в ходе церемонии открытия глава ДНР Денис Пушилин.

Президент России Владимир Путин в понедельник из резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новым или отремонтированным дорожным объектам в пяти регионах, в том числе в Мариуполе ДНР. В приморском городе был отстроен с нуля разрушенный мост через реку Кальмиус на трассе М-14, которая входит в сухопутный коридор до Крыма.

"Только такая мощная, сильная и суверенная страна, как Россия, даже пока не окончены боевые действия, не завершена специальная военная операция, [может] проводить такую масштабную стройку. Мы сегодня открыли очень важный мост для всей республики, для всей страны - это одна из частей крымского сухопутного коридора", - сказал журналистам Пушилин.

Он уточнил, что рекордные объемы строительных работ по завершению боевых действий ожидают и прифронтовые города республики - Горловку, Макеевку, Донецк.

В ходе церемонии открытия моста, которая прошла при участии президента России Владимира Путина в формате видеоконференции, Пушилин сообщил, что капитальный ремонт моста общей протяженностью 141 м и шириной 22 м начали в декабре 2022 года и завершили с опережением графика на два месяца. Его пропускная способность увеличится в три раза - с 5 до 15 тыс. транспортных средств в сутки.

Он добавил, что в целом по республике завершены работы по ремонту четырех мостов, один из них - пешеходный. До конца года планируется открыть движение еще по пяти мостам и двум путепроводам.