"Геоскан" намерен выпустить 10 тыс. образовательных беспилотников в 2024 году

Квадрокоптеры "Пионер" предназначены для обучения навыкам программирования, пилотирования и конструирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Петербургский производитель беспилотников "Геоскан" планирует выпустить 10 тыс. дронов для образовательных учреждений в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Алексей Юрецкий.

"В случае образовательных дронов, таких как "Пионер", мы готовы к выпуску десятков тысяч штук в год. Также планируем выпустить обновленную линейку таких дронов к осени 2024 года", - рассказал он.

Линейка образовательных квадрокоптеров "Геоскан "Пионер" предназначена для обучения навыкам программирования, пилотирования и конструирования.

ГК "Геоскан" является ведущим производителем беспилотников в стране. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге в 2011 году. Производитель специализируется на выпуске коммерческих БПЛА двух типов: самолетного и мультироторного. В рамках гражданского заказа "Геоскан" планирует выпустить в следующем году более 1 тыс. беспилотников. По словам Юрецкого, 70-80% комплектующих для беспилотников производится не в России. Сейчас основные поставщики комплектующих для дронов это Китай и Юго-Восточная Азия, отметил он.

Согласно стратегии развития беспилотной авиации в России до 2030 года, планируется в 2024 году начать разработку учебных модулей и курсов обучения по беспилотникам и их внедрение в программы общего, среднего профессионального и высшего образования. Как следует из сообщения кабмина, этой работой займутся Минпросвещения, Минобрнауки, правительство Москвы, АНО "Университет НТИ 2035". Кроме того, ведомствам поручено создать цифровой реестр кадров БАС, включающий данные о вакансиях и кадровом потенциале специалистов в этой области.