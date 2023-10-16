Эксперт заявил, что страны АСЕАН рассчитывают на опыт России в строительстве АЭС

По словам представителя Энергетического центра АСЕАН Надхилы Шани, Филиппины и Индонезия всерьез рассматривают в долгосрочной перспективе строительство первых АЭС на своей территории

БАНГКОК, 16 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассчитывают на опыт РФ в строительстве АЭС для реализации своей долгосрочной стратегии по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель Энергетического центра АСЕАН Надхила Шани в кулуарах Азиатско-Тихоокеанской энергетической недели, которая проходит под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

По словам Шани, Филиппины и Индонезия всерьез рассматривают в долгосрочной перспективе строительство первых АЭС на своей территории. "Страны региона считают атомную энергетику частью своей долгосрочной стратегии по сокращению выбросов парниковых газов. Таким образом, они ставят эту отрасль в разряд зеленых энергетических технологий, поскольку АЭС не выбрасывают в атмосферу углекислый газ. Я думаю, что Россия, которая обладает опытом строительства АЭС, могла бы поддержать эти планы стран региона, особенно учитывая их интерес к реализации проектов с малыми ядерными реакторами. Например, Индонезия состоит из множества островов, и на некоторых из них нет большого спроса на электроэнергию, поэтому эту технологию, я думаю, мы могли бы рассмотреть", - сказала индонезийский эксперт.

Шани отметила, что планы по строительству АЭС в странах Юго-Восточной Азии основаны "на стремлении диверсифицировать энергетический микс и сохранить энергетическую безопасность".

Азиатско-Тихоокеанская энергетическая неделя проходит в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке. На ее полях 18 октября состоится круглый стол под названием "Партнерство в продвижении устойчивой энергетики: регионы России и бизнес (ЦУР 7)" с участием российских ведомств и компаний. 19-20 октября пройдет третий Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, российскую делегацию на котором возглавит заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.