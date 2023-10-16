Холдинг Czechoslovak Group купит подразделение американской Vista Outdoor

Цена сделки составит $1,91 млрд

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Чешский промышленно-технологический холдинг Czechoslovak Group приобретает структурное подразделение по производству боеприпасов у американской компании Vista Outdoor. Цена сделки составит $1,91 млрд, сообщил телеканал CNN Prima News.

Завершение сделки подлежит одобрению собранием акционеров Vista Outdoor и национальными регулирующими органами Чехии и США.

Компания Vista Outdoor включает в себя ряд американских производителей малокалиберных боеприпасов и комплектующих к ним, отметил телеканал.