Корпус реактора блока № 7 АЭС "Тяньвань" в КНР установили в проектное положение

Далее специалистам предстоит работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода, сообщила пресс-служба АО "Атомстройэкспорт"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Корпус реактора энергоблока № 7 АЭС "Тяньвань", сооружаемого при участии Росатома, установлен в проектное положение. Об этом сообщает пресс-служба АО "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома).

"16 октября на энергоблоке № 7 АЭС "Тяньвань" в Китае в проектное положение установлен корпус реактора. Далее специалистам предстоит работа по монтажу главных циркуляционных насосов, парогенераторов и главного циркуляционного трубопровода", - говорится в сообщении. Корпус реактора ВВЭР-1200, вес которого составляет 334,2 тонны, а длина - 11,34 м, был доставлен на строительную площадку в Китай в начале августа. Перед установкой оборудование прошло входной контроль в соответствии с регламентными требованиями, отмечается в сообщении.

"По завершении установки всего крупногабаритного оборудования российским инженерам и строителям предстоит осуществить шеф-монтаж и шеф-наладку оборудования "ядерного острова" энергоблока № 7", - сообщил вице-президент АО "Атомстройэкспорт" по проектам в Китае и перспективным проектам Алексей Банник, чьи слова приводятся в сообщении.

Тяньваньская АЭС - самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллионы киловатт энергии.

8 июня 2018 года в Пекине был подписан межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан инжиниринговым дивизионом госкорпорации "Росатом", с китайской - предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала "ядерный остров" АЭС, а также поставит ключевое оборудование "ядерного острова" для обоих блоков. Церемония начала строительства седьмого блока состоялась 19 мая 2021 года, восьмого блока - 28 февраля 2022 года. Их запуск намечен на 2028 год.